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Уэбер: не уверен, что можно превзойти результат Хары. Разве что клюшкой для гольфа

Уэбер: не уверен, что можно превзойти результат Хары. Разве что клюшкой для гольфа
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился ожиданиями от конкурса на самый сильный бросок на Матче звёзд НХЛ 2020 года.

«Я слышал, что раньше ребята тренировали броски. Я этого никогда не делал, разве кроме пары бросков на разминке. Смоделировать ситуацию невозможно, всё дело в том, чтобы почувствовать клюшку. Матчи идут через день, иногда каждый день, так что у меня нет времени выходить на лёд и заниматься этим. Просто посмотрим, что произойдёт в этом году.

Когда мы с Харой встречались лицом к лицу, он послал шайбу со скоростью 108,8 мили в час. Это уже серьёзнейший бросок. Думаю, что люди не совсем понимают, насколько он силён. Он и так обладает огромными габаритами и силой. Не уверен, что можно показать результат лучше. Разве что сделают клюшку как в гольфе. Пожалуй, это единственный путь. Но никогда не знаешь, что произойдёт. Есть много способов бросать, не только рассчитывая на силу», — цитирует Уэбера пресс-служба НХЛ.

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«Нет, спасибо». Я выбираю жизнь», — самая добрая шутка в адрес россиянина. Вратари должны действовать иначе, даже если бросает Ши Уэбер.
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