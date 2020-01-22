Уэбер: не уверен, что можно превзойти результат Хары. Разве что клюшкой для гольфа

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился ожиданиями от конкурса на самый сильный бросок на Матче звёзд НХЛ 2020 года.
«Я слышал, что раньше ребята тренировали броски. Я этого никогда не делал, разве кроме пары бросков на разминке. Смоделировать ситуацию невозможно, всё дело в том, чтобы почувствовать клюшку. Матчи идут через день, иногда каждый день, так что у меня нет времени выходить на лёд и заниматься этим. Просто посмотрим, что произойдёт в этом году.
Когда мы с Харой встречались лицом к лицу, он послал шайбу со скоростью 108,8 мили в час. Это уже серьёзнейший бросок. Думаю, что люди не совсем понимают, насколько он силён. Он и так обладает огромными габаритами и силой. Не уверен, что можно показать результат лучше. Разве что сделают клюшку как в гольфе. Пожалуй, это единственный путь. Но никогда не знаешь, что произойдёт. Есть много способов бросать, не только рассчитывая на силу», — цитирует Уэбера пресс-служба НХЛ.
- 22 января 2020
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