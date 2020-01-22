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«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Александра Гулявцева потерпели девятое поражение подряд, последняя победа «тигров» была в 2019 году. Напомним, вчера, 21 января, «драконы» победили «тигров» со счётом 4:2.

На седьмой минуте команда гостей открыла счёт, гол забил защитник Дмитрий Коробов. На старте второго периода «Амур» упрочил преимущество, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Александр Горшков. До перерыва «Куньлунь» сумел отыграться усилиями нападающих Люка Локхарта и Жильбера Брюле. На 55-й минуте «драконы» вышли вперёд, удачный бросок удался форварду Адаму Крэкнеллу. В концовке точку поставил оформивший дубль Крэкнелл.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Коробов (Турбин, Ушенин Владислав) – 06:50' (5x4)   0:2 Горшков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 21:33' (5x4)   1:2 Локхарт (Фу, Вонг) – 30:09' (5x5)   2:2 Брюле (Ип, Мёрфи) – 35:34' (5x4)   3:2 Кракнелл – 54:54' (5x5)   4:2 Кракнелл – 59:56' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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