«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Александра Гулявцева потерпели девятое поражение подряд, последняя победа «тигров» была в 2019 году. Напомним, вчера, 21 января, «драконы» победили «тигров» со счётом 4:2.



На седьмой минуте команда гостей открыла счёт, гол забил защитник Дмитрий Коробов. На старте второго периода «Амур» упрочил преимущество, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Александр Горшков. До перерыва «Куньлунь» сумел отыграться усилиями нападающих Люка Локхарта и Жильбера Брюле. На 55-й минуте «драконы» вышли вперёд, удачный бросок удался форварду Адаму Крэкнеллу. В концовке точку поставил оформивший дубль Крэкнелл.

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