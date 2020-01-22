Торторелла — о пяти победах подряд: «Коламбус» старается выжать из серии как можно больше

Главный тренер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о победной серии команды. «Мундиры» победили в пяти встречах подряд, набрав очки в 19 из 21 последних матчей.



«Сейчас мы пытаемся выжать из этой серии как можно больше. Впереди нас ещё ждут трудности, но я верю, что команда всё сделает правильно», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, недавно НХЛ оштрафовала специалиста на $ 20 тыс. за его высказывания о судействе в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), который состоялся 29 декабря. Также ему был назначен условный штраф в размере $ 25 тыс. Он будет взыскан в случае повторения аналогичного инцидента до конца сезона-2019/2020.



