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Новый клуб НХЛ из Сиэтла начал строительство арены

Новый клуб НХЛ из Сиэтла начал строительство арены
Хоккей / НХЛ 0

Новый клуб Национальной хоккейной лиги из Сиэтла начал строительство новой арены, информирует официальный сайт НХЛ. Сообщается, что строительство планируют закончить летом 2021 года.

Работы ведёт компания, которая в прошлом году занималась сносом здания старого стадиона. Теперь она приступила к возведению на этом месте абсолютно новой арены. Проект стоимостью $ 930 млн финансируется из частных фондов и предусматривает сохранение легендарной крыши старого стадиона, построенного для Всемирной выставки 1962 года.

В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнёт играть в сезоне-2021/2022. Драфт расширения для клуба из штата Вашингтон пройдёт в 2021 году на Seattle Center Arena по тем же правилам, что и для «Вегас Голден Найтс».

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