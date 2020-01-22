Новый клуб НХЛ из Сиэтла начал строительство арены

Новый клуб Национальной хоккейной лиги из Сиэтла начал строительство новой арены, информирует официальный сайт НХЛ. Сообщается, что строительство планируют закончить летом 2021 года.
Работы ведёт компания, которая в прошлом году занималась сносом здания старого стадиона. Теперь она приступила к возведению на этом месте абсолютно новой арены. Проект стоимостью $ 930 млн финансируется из частных фондов и предусматривает сохранение легендарной крыши старого стадиона, построенного для Всемирной выставки 1962 года.
В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнёт играть в сезоне-2021/2022. Драфт расширения для клуба из штата Вашингтон пройдёт в 2021 году на Seattle Center Arena по тем же правилам, что и для «Вегас Голден Найтс».
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