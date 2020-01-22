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Панарин: мистер Рыжий хотел бы оказаться на Матче звёзд

Панарин: мистер Рыжий хотел бы оказаться на Матче звёзд
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тот факт, что из-за травмы не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ.

«К сожалению, из-за травмы я не смогу принять участие в Матче звёзд. Мистер Рыжий (собака Артемия Панарина. — Прим. „Чемпионата“) хотел бы быть там», — написал Панарин в «Твиттере».

У Панарина повреждение верхней части тела, из-за которого он не смог выйти на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутами штрафного времени.

Всего за карьеру в НХЛ он провёл 369 матчей, в которых забросил 142 шайбы и отдал 246 результативных передач (388 очков) при показателе полезности «+85».

Кто лучше всех исполняет буллиты в НХЛ. У Панарина 0 из 3 в сезоне, но он всё равно первый
Но когда послематчевые броски только ввели в НХЛ, в них блистали Вячеслав Козлов и Павел Дацюк.
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