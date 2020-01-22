Панарин: мистер Рыжий хотел бы оказаться на Матче звёзд

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тот факт, что из-за травмы не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ.
«К сожалению, из-за травмы я не смогу принять участие в Матче звёзд. Мистер Рыжий (собака Артемия Панарина. — Прим. „Чемпионата“) хотел бы быть там», — написал Панарин в «Твиттере».
У Панарина повреждение верхней части тела, из-за которого он не смог выйти на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутами штрафного времени.
Всего за карьеру в НХЛ он провёл 369 матчей, в которых забросил 142 шайбы и отдал 246 результативных передач (388 очков) при показателе полезности «+85».
- 22 января 2020
-
18:35
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
16:49
-
16:40
-
16:20
-
15:36
-
15:22
-
15:05
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:00
-
12:34
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:25
-
11:01
-
10:32
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:35
-
08:05
-
07:37
-
07:23
-
07:20