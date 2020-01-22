Бесценные моменты Недели звёзд хоккея

С 12 по 19 января 2020 года в Москве проходила «ФОНБЕТ Неделя звёзд хоккея».
Mastercard – официальный партнёр и официальная платёжная система Континентальной хоккейной лиги – подарила гостям и игрокам Недели звёзд хоккея бесценные моменты и впечатления. Принять участие в конкурсах и активациях могли все болельщики Мастер-Шоу и Матча звёзд, прошедших 18 и 19 января в Москве. За лидерство в «Бесценном квесте» и звание «Бесценного болельщика» боролись более 3,5 тыс. человек. Главной наградой вместе со званием «Бесценного болельщика» стал специальный приз – Бесценный Трофей Mastercard и КХЛ.
Бесценный Трофей на Матче звезд получила Елена Никитина. Она придумала лучший плакат поддержки игроку своего любимого клуба – капитану дивизиона Тарасова Кириллу Капризову. Он же стал и лучшим хоккеистом Матча Звезд, за которого в течение двух дней проголосовало большинство болельщиков.
Приключением для болельщиков стал «Бесценный квест» Mastercard. Гости могли выиграть памятные призы от бренда, выполняя задания: они рисовали плакаты в поддержку игроков любимых команд, наносили тату с призывами к победе, делали селфи в специальной интерактивной фотозоне, посвященной хоккею.
Гости шоу получили сюрприз: перед началом конкурса «Хоккейный биатлон Mastercard» внезапно для всех зрителей на одной из трибун появились дирижёр и духовой оркестр, и они исполнили «соник» – фирменную мелодию Mastercard.
В сложном и зрелищном конкурсе «Хоккейный биатлон Mastercard» соревновались по пять игроков от команды. Каждый бежал по своей трассе, передавая эстафету следующему спортсмену. Трасса состояла из пяти участков: катание по кругу с шайбой, хоккейный слалом с шайбой, дриблинг с шайбой, стрельба по мишеням и ускорение на стартовую точку. Победителем стал дивизион Харламова.
В оба заключительных дня Недели звёзд хоккея проходила и сессия медиа-клуба традиции «Бесценная Лига». Гостями специальной ложи стали спортивные и лайфстайл-журналисты, неравнодушные к хоккею блогеры и селебрити. Среди них – актер Иван Янковский, телеведущие Таша Строгая и Дмитрий Хрусталев, стилист Влад Лисовец, продюсеры Александр Морозов и Илья Бачурин.
- 22 января 2020
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