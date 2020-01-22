Путин — о выступлении сборной России на юношеских ОИ: красиво играли

Президент России Владимир Путин оценил игру российских хоккеистов на зимних юношеских Олимпийских играх. Напомним, россияне выиграли золотые медали, в финале разгромив сборную США. Вчера, 21 января, российские игроки в полуфинале не оставили шансов сборной Финляндии — 10:1.



«Вчера они с финнами играли. Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли, очень красиво», — сказал Путин в ходе общения со студентами в центре «Сириус».



На второй минуте финального матча счёт открыл Матвей Мичков. В концовке первого периода Мичков сделал дубль, упрочив преимущество российской команды. Во втором периоде счёт стал 3:0, заброшенной шайбой отметился Руслан Газизов. На 36-й минуте Вячеслав Малов довёл разницу в счёте до четырёх голов, установив окончательный счёт.

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.