Путин — о выступлении сборной России на юношеских ОИ: красиво играли

Президент России Владимир Путин оценил игру российских хоккеистов на зимних юношеских Олимпийских играх. Напомним, россияне выиграли золотые медали, в финале разгромив сборную США. Вчера, 21 января, российские игроки в полуфинале не оставили шансов сборной Финляндии — 10:1.
«Вчера они с финнами играли. Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли, очень красиво», — сказал Путин в ходе общения со студентами в центре «Сириус».
На второй минуте финального матча счёт открыл Матвей Мичков. В концовке первого периода Мичков сделал дубль, упрочив преимущество российской команды. Во втором периоде счёт стал 3:0, заброшенной шайбой отметился Руслан Газизов. На 36-й минуте Вячеслав Малов довёл разницу в счёте до четырёх голов, установив окончательный счёт.
- 22 января 2020
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