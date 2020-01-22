Филатов — о победе на юношеских ОИ: были большие сомнения, что уверенно выиграем

Главный тренер юниорской сборной России U16 Владимир Филатов прокомментировал победу над США (4:0) в финале юношеских Олимпийских игр.



«Финал был сложный. Хорошо, что быстро забили в большинстве, а потом ещё в конце первого периода, это нам очень помогло. Ребята не знали, что руководство федерации специально прилетело на эту игру. Перед игрой никто в раздевалку не заходил. Только после финала пришли и поздравили ребят. Мне, как тренеру, конечно, приятно, когда руководство смотрит игру твоей команды. Это дополнительный стимул выступать еще лучше.



У нас в команде много действительно талантливых ребят. Если они будут продолжать трудиться, как сейчас, то у них хорошее будущее. Конечно, мы ехали в Лозанну с мыслями о победе. Но в том, что удастся сделать это уверенно, были большие сомнения», — рассказал Филатов.

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.