Новиков: в России многое делают для развития хоккея, такого не было даже в советское время

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал победу российской сборной на юношеских Олимпийских играх.



«Россия играет ведущую роль во всех международных турнирах, и прошедшая юношеская Олимпиада в Лозанне не стала исключением. Вновь мы боролись за ведущие позиции и в итоге стали победителями. Это не только заслуга всей нынешней команды, но и детских тренеров, у которых занимались ребята.



В России для развития хоккея делается очень многое, такого не было даже в советское время. Посмотрите, какими темпами развивается у нас в стране женский хоккей, как готовятся юниорские и молодёжные сборные. Очень многое даёт национальная программа развития хоккея и подготовки хоккеистов», — рассказал Новиков в интервью «Чемпионату».