Новиков: в России многое делают для развития хоккея, такого не было даже в советское время
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал победу российской сборной на юношеских Олимпийских играх.
«Россия играет ведущую роль во всех международных турнирах, и прошедшая юношеская Олимпиада в Лозанне не стала исключением. Вновь мы боролись за ведущие позиции и в итоге стали победителями. Это не только заслуга всей нынешней команды, но и детских тренеров, у которых занимались ребята.
В России для развития хоккея делается очень многое, такого не было даже в советское время. Посмотрите, какими темпами развивается у нас в стране женский хоккей, как готовятся юниорские и молодёжные сборные. Очень многое даёт национальная программа развития хоккея и подготовки хоккеистов», — рассказал Новиков в интервью «Чемпионату».
Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку
Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
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