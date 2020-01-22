Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы на юношеских ОИ

Сборная России победила команду США со счётом 4:0 в финале юношеских Олимпийских игр.

Федерация хоккея России опубликовала в «Инстаграме» фото из победной раздевалки.



На второй минуте матча счёт открыл Матвей Мичков. В концовке первого периода Мичков сделал дубль, упрочив преимущество российской команды. Во втором периоде счёт стал 3:0, заброшенной шайбой отметился Руслан Газизов. На 36-й минуте Вячеслав Малов довёл разницу в счёте до четырёх голов, установив окончательный счёт.



В полуфинальном матче российские юниоры со счётом 10:1 разгромили команду Финляндии. В общей сложности за три сыгранных до финала матча российская команда забросила 35 шайб. Сборная США обеспечила себе место в финале победой с минимальным счётом (2:1) над сборной Канады.