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Форвард системы «Локомотива» Мичков установил рекорд, набрав на юношеских ОИ 14 очков

Форвард системы «Локомотива» Мичков установил рекорд, набрав на юношеских ОИ 14 очков
Хоккей / КХЛ 0

Сборная России победила команду США со счётом 4:0 в финале юношеских Олимпийских игр.

Нападающий системы ярославского «Локомотива» Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 (9+5) очков. Это рекорд для юношеских Олимпийских игр.

На второй минуте финального матча счёт открыл Мичков. В концовке первого периода Мичков сделал дубль, упрочив преимущество российской команды. Во втором периоде счёт стал 3:0, заброшенной шайбой отметился Руслан Газизов. На 36-й минуте Вячеслав Малов довёл разницу в счёте до четырёх голов, установив окончательный счёт.

В полуфинальном матче российские юниоры со счётом 10:1 разгромили команду Финляндии. В общей сложности за три сыгранных до финала матча российская команда забросила 35 шайб. Сборная США — обеспечила себе место в финале победой с минимальным счётом (2:1) над сборной Канады.

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку
Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
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