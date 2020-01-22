Форвард системы «Локомотива» Мичков установил рекорд, набрав на юношеских ОИ 14 очков

Сборная России победила команду США со счётом 4:0 в финале юношеских Олимпийских игр.



Нападающий системы ярославского «Локомотива» Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 (9+5) очков. Это рекорд для юношеских Олимпийских игр.



На второй минуте финального матча счёт открыл Мичков. В концовке первого периода Мичков сделал дубль, упрочив преимущество российской команды. Во втором периоде счёт стал 3:0, заброшенной шайбой отметился Руслан Газизов. На 36-й минуте Вячеслав Малов довёл разницу в счёте до четырёх голов, установив окончательный счёт.



В полуфинальном матче российские юниоры со счётом 10:1 разгромили команду Финляндии. В общей сложности за три сыгранных до финала матча российская команда забросила 35 шайб. Сборная США — обеспечила себе место в финале победой с минимальным счётом (2:1) над сборной Канады.

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