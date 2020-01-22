Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мирошниченко — о победе на юношеских ОИ: Россия всегда приезжает только за победой

Мирошниченко — о победе на юношеских ОИ: Россия всегда приезжает только за победой
Хоккей / Прочие 0

Капитан сборной России Иван Мирошниченко поделился впечатлениями от победы на юношеских Олимпийских играх. Напомним, в финале российская команда победила сборную США со счётом 4:0.

«Пока не осознаём. Пройдёт немного времени, будем смотреть на эту медаль и гордиться. На следующих ОИ будут говорить, что русские победили.

Здесь были хорошие соперники — и Финляндия, и Канада, и Дания. Все сражались до последнего. Даже при большом счёте все сражались до конца. Где-то удача была на нашей стороне, хорошая реализация моментов.

Первые мысли о победе? В голове опустошение было, как камень с души. Радость неописуемая. Россия ведь всегда приезжает только за победой», — рассказал Мирошниченко в интервью пресс-службе ФХР.

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку
Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020