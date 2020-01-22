Мирошниченко — о победе на юношеских ОИ: Россия всегда приезжает только за победой
Капитан сборной России Иван Мирошниченко поделился впечатлениями от победы на юношеских Олимпийских играх. Напомним, в финале российская команда победила сборную США со счётом 4:0.
«Пока не осознаём. Пройдёт немного времени, будем смотреть на эту медаль и гордиться. На следующих ОИ будут говорить, что русские победили.
Здесь были хорошие соперники — и Финляндия, и Канада, и Дания. Все сражались до последнего. Даже при большом счёте все сражались до конца. Где-то удача была на нашей стороне, хорошая реализация моментов.
Первые мысли о победе? В голове опустошение было, как камень с души. Радость неописуемая. Россия ведь всегда приезжает только за победой», — рассказал Мирошниченко в интервью пресс-службе ФХР.
Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку
Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
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