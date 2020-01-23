Бьёркстранд — первый игрок в истории «Коламбуса», оформивший по дублю в трёх матчах кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Сент Джонс и Густав Нюквист. Датчанин Бьёркстранд стал первым игроком в истории клуба, оформившим по дублю в трёх матчах кряду. Оливер последовательно по два раза поразил ворота «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипега». При этом между матчами с «Дэвилз» и «Рейнджерс» прошёл месяц, который нападающий пропустил из-за травмы.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил 16 шайб и сделал 11 результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.