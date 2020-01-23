«Коламбус» уступает только «Вашингтону» по волевым победам в сезоне-2019/2020

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В ходе матча гости трижды вели в счёте (1:0, 2:1 и 3:2), однако команде Джона Тортореллы неизменно удавалось отыгрываться, а за шесть минут до конца третьего периода победную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд.

Календарь и результаты матчей «Коламбуса» в сезоне-2019/2020

«Блю Джекетс» одержали 15-ю волевую победу в нынешнем сезоне, что является вторым результатом в лиге. На первом месте по этому показателю располагается «Вашингтон Кэпиталз». Подопечные Тодда Рирдена 16 раз добивались успеха, проигрывая в ходе матча.