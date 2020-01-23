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Результаты матчей НХЛ за 22 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 22 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Коламбус Блю Джекетс» — «Виннипег Джетс» — 4:3. Хозяева одержали победу, трижды уступая в счёте в ходе матча. Автором победной шайбы стал датчанин Оливер Бьёркстранд. Оливер оформил дубль, став первым игроком в истории «мундиров», кто сумел забросить по две шайбы в трёх матчах кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Аплтон (Перро, Сбиза) – 04:38' (5x5)   1:1 Джонс (Фолиньо, Дюбуа) – 06:06' (5x5)   1:2 Коннор (Битетто, Сбиза) – 17:06' (5x5)   2:2 Бьёркстранд (Дюбуа) – 21:28' (5x5)   2:3 Пионк (Уилер, Коннор) – 35:33' (5x4)   3:3 Нюквист (Дюбуа, Веренски) – 37:55' (5x4)   4:3 Бьёркстранд (Джонс) – 54:22' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2. «Детройт» уступил в шестом матче подряд и продолжает с огромным отставанием находиться на последнем месте в лиге. Решающим стал второй период, который хозяева выиграли со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Задина (Ларкин, Дейли) – 03:08' (5x5)   1:1 Гринвей (Дамба) – 04:28' (5x5)   1:2 Задина (Дейли, Фильппула) – 16:39' (5x4)   2:2 Цуккарелло (Стаал, Дамба) – 21:12' (5x5)   3:2 Цукер (Раск, Фиала) – 22:19' (5x5)   4:2 Стаал (Паризе, Цуккарелло) – 31:39' (5x5)
«Коламбус» уступает только «Вашингтону» по волевым победам в сезоне-2019/2020
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