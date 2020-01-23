Результаты матчей НХЛ за 22 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Коламбус Блю Джекетс» — «Виннипег Джетс» — 4:3. Хозяева одержали победу, трижды уступая в счёте в ходе матча. Автором победной шайбы стал датчанин Оливер Бьёркстранд. Оливер оформил дубль, став первым игроком в истории «мундиров», кто сумел забросить по две шайбы в трёх матчах кряду.

«Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2. «Детройт» уступил в шестом матче подряд и продолжает с огромным отставанием находиться на последнем месте в лиге. Решающим стал второй период, который хозяева выиграли со счётом 3:0.