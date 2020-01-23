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Торторелла вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров

Торторелла вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В ходе матча гости трижды вели в счёте (1:0, 2:1 и 3:2), однако команде Джона Тортореллы неизменно удавалось отыгрываться, а за шесть минут до конца третьего периода победную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд. Для Тортореллы эта победа стала 649-й за карьеру в НХЛ, что отныне является новым американским рекордом.

61-летний специалист превзошёл результат Рона Уилсона (648). Третье место занимает Питер Лавиолетт (637), в ходе нынешнего сезона покинувший должность главного тренера «Нэшвилл Предаторз».

Торторелла второй год подряд не сдержал обещание сыграть в 7-м матче серии
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