Торторелла вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских тренеров
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В ходе матча гости трижды вели в счёте (1:0, 2:1 и 3:2), однако команде Джона Тортореллы неизменно удавалось отыгрываться, а за шесть минут до конца третьего периода победную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд. Для Тортореллы эта победа стала 649-й за карьеру в НХЛ, что отныне является новым американским рекордом.
61-летний специалист превзошёл результат Рона Уилсона (648). Третье место занимает Питер Лавиолетт (637), в ходе нынешнего сезона покинувший должность главного тренера «Нэшвилл Предаторз».
Торторелла второй год подряд не сдержал обещание сыграть в 7-м матче серии
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