Уилёр обошёл Козлова по очкам в большинстве за франшизу «Виннипега», рекорд — у Ковальчука

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Капитан «Виннипега» Блейк Уилер отметился голевой передачей в большинстве, благодаря чему вышел на второе место в истории франшизы по очкам в численном преимуществе. Блейк превзошёл результат Вячеслава Козлова (182). Рекорд по этому показателю принадлежит Илье Ковальчуку (243).

С 1999 по 2011 год клуб играл в Атланте и назывался «Атланта Трэшерз». 31 мая 2011 года на официальном сайте «Атланты» появилась информация о продаже команды компании True North Sports and Entertainment за $170 млн и её переезде в Виннипег. Чуть позже комиссар лиги Гэри Беттмэн официально объявил о переезде «Трэшерз» в Виннипег.