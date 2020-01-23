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Уилёр обошёл Козлова по очкам в большинстве за франшизу «Виннипега», рекорд — у Ковальчука

Уилёр обошёл Козлова по очкам в большинстве за франшизу «Виннипега», рекорд — у Ковальчука
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Капитан «Виннипега» Блейк Уилер отметился голевой передачей в большинстве, благодаря чему вышел на второе место в истории франшизы по очкам в численном преимуществе. Блейк превзошёл результат Вячеслава Козлова (182). Рекорд по этому показателю принадлежит Илье Ковальчуку (243).

С 1999 по 2011 год клуб играл в Атланте и назывался «Атланта Трэшерз». 31 мая 2011 года на официальном сайте «Атланты» появилась информация о продаже команды компании True North Sports and Entertainment за $170 млн и её переезде в Виннипег. Чуть позже комиссар лиги Гэри Беттмэн официально объявил о переезде «Трэшерз» в Виннипег.
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