Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 января 2020 года
22 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие двое российских хоккеистов.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 57 секунд и не отметился результативными действиями. 24-летний защитник завершил встречу с нейтральным показателем полезности и двумя минутами штрафа. На счету Владислава один бросок по воротам, один силовой приём и два заблокированных броска.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». В активе Куликова два силовых приёма и два заблокированных броска.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|2
|-
|21.57
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|2
|-
|20.43
Результаты матчей НХЛ за 22 января 2020 года
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