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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

22 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие двое российских хоккеистов.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 57 секунд и не отметился результативными действиями. 24-летний защитник завершил встречу с нейтральным показателем полезности и двумя минутами штрафа. На счету Владислава один бросок по воротам, один силовой приём и два заблокированных броска.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». В активе Куликова два силовых приёма и два заблокированных броска.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гавриков (з)«Коламбус»0+002112-21.57
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10022-20.43
Результаты матчей НХЛ за 22 января 2020 года
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