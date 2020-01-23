Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 января 2020 года

22 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие двое российских хоккеистов.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 57 секунд и не отметился результативными действиями. 24-летний защитник завершил встречу с нейтральным показателем полезности и двумя минутами штрафа. На счету Владислава один бросок по воротам, один силовой приём и два заблокированных броска.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». В активе Куликова два силовых приёма и два заблокированных броска.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 2 1 1 2 - 21.57 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 0 2 2 - 20.43