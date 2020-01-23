Талисмана «Филадельфии» обвинили в нападении на 13-летнего ребёнка. Полиция ведёт проверку
Болельщик «Филадельфии Флайерз» Крис Гринвелл утверждает, что талисман клуба Гритти ударил его 13-летнего сына Брэндона на специальном мероприятии, прошедшем в ноябре в «Уэллс Фарго Центр», сообщает The Philadelphia Inquirer.
По словам отца мальчика, ребёнок игриво похлопал талисмана по голове после того, как была сделана фотография, после чего Гритти встал со стула и «погнался за Брэндоном, после чего ударил его так сильно, как мог».
Официальные лица признались, что видеозаписи инцидента нет, так как в в этом районе арены камеры наблюдения сфокусированы на других местах. «Филадельфия» провела внутреннее расследование, которое не подтвердило слов отца ребёнка. Гринвелл-старший написал заявление в полицию, в данный момент ведётся следствие.
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