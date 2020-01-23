Главный тренер «Виннипега» — о ключевой ошибке Куликова: вы и сами всё видели

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В ходе матча гости трижды вели в счёте (1:0, 2:1 и 3:2), однако команде Джона Тортореллы неизменно удавалось отыгрываться, а за шесть минут до конца третьего периода победную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд. Датский форвард воспользовался неудачными действиями российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова. Дмитрий пытался провести против Оливера силовой приём, но сделал это неудачно и отскочил от соперника, позволив Бьёрстранду получить свободное пространство.

«Вы и сами всё видели, описать это несложно», — так отреагировал на просьбу прокомментировать эпизод главный тренер «Виннипега» Пол Морис.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.