Имама — о расистских оскорблениях: горжусь, что я афроканадский хоккеист

Нападающий системы «Лос-Анджелес Кингз» Боко Имама рассказал, что подвергся оскорблениям на расовой почве в матче регулярного чемпионата АХЛ. Ранее лига дисквалифицировала на пять матчей защитника системы «Эдмонтон Ойлерз» Брэндона Мэннинга за расистское оскорбление.

«У меня было время подумать о том, что случилось на льду в матче с «Бейкерсфилдом». Произошедшее прискорбно для всех. Независимо от того, насколько интенсивной или огненной становится игра, в ней нет места подобному, для такого нет оправданий.

Очень горжусь тем, что я афроканадский хоккеист и представляю других игроков, которые находятся в той же ситуации, что и я. Благодарю «Лос-Анджелес», «Онтарио», «Эдмонтон» и «Бейкерсфилд» за профессионализм и помощь в этой ситуации. И я не могу не поблагодарить семью и друзей за их постоянную любовь и поддержку.

Пока я не буду делать никаких дальнейших заявлений или комментариев. Буду очень признателен, если мои пожелания учтут», – цитирует Имаму пресс-служба «Кингз».