На Матче звёзд НХЛ — 2020 сыграют братья Ткачуки. Брэди заменил Мэттьюса

Форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук примет участие в Матче звёзд НХЛ 2020 года. Американский нападающий заменит форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, сообщает пресс-служба лиги.
Ранее стало известно, что Мэттьюс примет участие только в неледовых мероприятиях, поскольку продолжает лечение после травмы запястья.
Для Ткачука это участие в Матче звёзд НХЛ станет первым в карьере. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард «сенаторов» принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и отметился 27 (15+12) очками при показателе полезности «-14» и 53 минутах штрафа.
Звёздный уик-энд НХЛ состоится 25-26 января в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр». Брэди составит компанию на мероприятии брату Мэттью, который сыграет за сборную Тихоокеанского дивизиона
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