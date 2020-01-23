Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

На Матче звёзд НХЛ — 2020 сыграют братья Ткачуки. Брэди заменил Мэттьюса

На Матче звёзд НХЛ — 2020 сыграют братья Ткачуки. Брэди заменил Мэттьюса
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук примет участие в Матче звёзд НХЛ 2020 года. Американский нападающий заменит форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что Мэттьюс примет участие только в неледовых мероприятиях, поскольку продолжает лечение после травмы запястья.

Для Ткачука это участие в Матче звёзд НХЛ станет первым в карьере. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард «сенаторов» принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и отметился 27 (15+12) очками при показателе полезности «-14» и 53 минутах штрафа.

Звёздный уик-энд НХЛ состоится 25-26 января в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр». Брэди составит компанию на мероприятии брату Мэттью, который сыграет за сборную Тихоокеанского дивизиона

М. Ткачук — о вбрасывании против брата: арбитр сказал: «Вашей маме это понравится»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020