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«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Поможет ли «Салават Юлаев» «Авангарду» выйти на первое место Востока?

Поможет ли «Салават Юлаев» «Авангарду» выйти на первое место Востока?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 23 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Трактор»;
— «Локомотив» — ЦСКА;
— «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
— «Авангард» — ХК «Сочи»;
— «Динамо» М — «Витязь»;
— СКА — «Барыс»;
— «Спартак» — «Северсталь»;
— «Йокерит» — «Адмирал».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Казани, где в пятый раз в нынешнем сезоне сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс». В случае победы уфимского клуба Восточную конференцию может возглавить «Авангард», если добьётся положительного результата в матче с ХК «Сочи».

«Салават Юлаев» отправился на «зелёное дерби» в Казань
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