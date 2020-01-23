Поможет ли «Салават Юлаев» «Авангарду» выйти на первое место Востока?
Сегодня, 23 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Трактор»;
— «Локомотив» — ЦСКА;
— «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
— «Авангард» — ХК «Сочи»;
— «Динамо» М — «Витязь»;
— СКА — «Барыс»;
— «Спартак» — «Северсталь»;
— «Йокерит» — «Адмирал».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Центральный матч игрового дня состоится в Казани, где в пятый раз в нынешнем сезоне сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс». В случае победы уфимского клуба Восточную конференцию может возглавить «Авангард», если добьётся положительного результата в матче с ХК «Сочи».
«Салават Юлаев» отправился на «зелёное дерби» в Казань
Читайте также
- 23 января 2020
-
12:00
-
11:35
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:32
-
10:10
-
09:53
-
09:32
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:35
-
08:10
-
07:52
-
07:35
-
07:10
-
07:03
-
06:49
-
05:31
- 22 января 2020
-
23:45
-
23:23
-
22:57
-
22:18
-
22:09
-
21:34
-
21:15
-
20:53
-
20:14
-
19:57
-
19:40
-
19:16
-
19:00
-
18:35
-
18:23
Партнерский контент