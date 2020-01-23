Поможет ли «Салават Юлаев» «Авангарду» выйти на первое место Востока?

Сегодня, 23 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Автомобилист» — «Трактор»;

— «Локомотив» — ЦСКА;

— «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;

— «Авангард» — ХК «Сочи»;

— «Динамо» М — «Витязь»;

— СКА — «Барыс»;

— «Спартак» — «Северсталь»;

— «Йокерит» — «Адмирал».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Казани, где в пятый раз в нынешнем сезоне сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс». В случае победы уфимского клуба Восточную конференцию может возглавить «Авангард», если добьётся положительного результата в матче с ХК «Сочи».