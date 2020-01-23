Задина стал пятым по молодости игроком «Детройта» с дублем за последние 35 лет

В очередном матче регулярного матча Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе гостей дублем отметился нападающий Филип Задина. Это матч стал первым для форварда «Детройта», в котором он смог забить более одной шайбы. Он сделал это в возрасте 20 лет и 56 дней, что является пятым по молодости результатом в истории «Ред Уингз» за последние 35 лет.
Топ-4 выглядит следующим образом: Дилан Ларкин (19 лет 189 дней), Стив Айзерман (19 лет 227 дней), Матьё Дандено (19 лет 302 дня) и Джо Мёрфи (20 лет 14 дней).
Задина проводит первый полноценный сезон за «Детройт» в лиге, в 26 матчах регулярного чемпионата ему удалось набрать 15 (8+7) очков при показателе полезности «-12» и 2 минутах штрафа.
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