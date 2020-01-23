Фаворит драфта НХЛ—2020 Лафренье набрал 81 очко в 37 матчах в лиге Квебека

Нападающий «Римуски» Алексис Лафренье оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Квебека с «Драммондвиллем» (7:0).

18-летний канадец сыграл пять матчей после возвращения с золотого для национальной команды МЧМ-2020 и набрал 11 (1+10) очков. Всего в этом сезоне фаворит драфта НХЛ—2020 набрал 81 (24+57) балл в 37 матчах.

Нападающий сборной Канады был признан самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира—2020 в Чехии, сообщает официальный сайт соревнований. 18-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в пяти матчах турнира.



Напомним, в символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Лафренье (Канада).