Самсонов: Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Таких хоккеистов ещё лет 200 не будет

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился впечатлениями от игры в первой половине регулярного чемпионата, а также ответил на вопрос о рекордах капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Только из прессы узнал, что кто-то считает, что у меня есть шансы побороться за «Колдер Трофи». Если честно, я даже не знаю, что тут ответить. Моё дело – выходить и играть в хоккей. Не думаю о личных призах. Мне кажется, все эти вещи больше важны родителям, близким. Я спокойнее отношусь к таким вещам. Хотя, конечно, первый матч в НХЛ был запоминающимся. Долго шёл к этому. Дебют и сразу победа, думаю, важнее «сухаря». Игра на ноль — это скорее что-то знаковое для журналистов, болельщиков, для меня — обычный матч.

Если честно, Саша на эти темы даже сам никогда не говорит. Мы его, конечно, поздравляем. Недавно вот он Лемье обошёл. Понимаю, что для него это важно, однако командная победа всё равно превыше всего. Он, как и мы, хочет побеждать. Думаю, что если он сейчас продлит контракт, то обойдёт Гретцки по голам. Ему всё по силам. Тем более посмотрите, как он три последних матча провёл! Он не только догонит, но и перегонит Уэйна, и его рекорд потом будет не побить. Таких хоккеистов ещё лет 200 не будет», – приводит слова Самсонова Sport24.

Овечкин — лидер НХЛ по голам в 2020 году, Кучеров и Дадонов делят третье место