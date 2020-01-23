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Агент Керрана — о слухах про переход в «Авангард»: решение ещё не принято

Агент Керрана — о слухах про переход в «Авангард»: решение ещё не принято
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы защитника «Регле» Коди Керрана, прокомментировал информацию Expressen о возможном переходе хоккеиста в «Авангард». Шведское издание ранее сообщило, что 30-летний канадец в межсезонье перейдёт в российский клуб, несмотря на год контракта с «Регле», а также намекнуло на большую зарплату, предложенную «Авангардом».

«У моего клиента есть ещё год контракта с «Регле». Решение ещё не принято. После этого сезона мы оценим нашу позицию и примем лучшее решение», — написал Пилко в «Твиттере».

В этом сезоне 30-летний защитник провёл 31 матч в регулярном чемпионате Швеции и набрал 30 (7+23) очков. Керран не был задрафтован клубами НХЛ и имеет в активе только один неполный сезон в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк».

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