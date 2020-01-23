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Прохоркин — о судействе в НХЛ: после России это другая планета

Прохоркин — о судействе в НХЛ: после России это другая планета
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин поделился мнением о различиях в судействе матчей НХЛ и КХЛ.

«Тут совсем по-другому проводят вбрасывания. В НХЛ делай что хочешь — бей в клюшку, играй ногами, блокируй. Главное — выиграй его. А у нас не знаю, что нужно, чтобы судьи тебя не поменяли на вбрасывании. Надо, чтобы все звёзды сошлись. Первого центрального, по-моему, всегда меняют. По крайней мере, так было в прошлом году.

У нас очень странные правила. Судьи нас начинают дёргать, ты сам дёргаешься. Не дай бог коньком движение сделал, локоть не туда поставил — сразу меняют. Это очень глупо. А у ИИХФ на международных турнирах — третьи правила. Они поставили — сразу же бросают очень резко.

После России это другая планета. У нас арбитр пока одного поставит, пока другого, пока сам встанет, пока ещё секунд пять подождет, чтобы бросить её… И тебя уже от всего этого начинает ломать, когда и как эту шайбу поймать. Бросает — свисток, поменялись, неправильно сделали», — цитирует Прохоркина «Спорт-Экспресс».

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