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Тренер «Ак Барса»: знаем силу «Салавата», с первым звеном нужно сыграть плотно

Тренер «Ак Барса»: знаем силу «Салавата», с первым звеном нужно сыграть плотно
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«К каждой игре надо готовиться на сто процентов, чтобы результат был соответствующий. Сегодня нужно так же выходить и играть, каждый хоккеист должен вносить вклад в победу команды. Результат зависит от каждого игрока.

Дерби – это хорошая игра, встречаются классные соперники. Все матчи, которые мы сыграли в этом сезоне, получились очень интересными для болельщиков. И ребята себя настраивают. Хорошая игра, большая и интересная – и каждый игрок к ней готовится, мотивировать дополнительно никого не надо.

Мы знаем силу этой команды, знаем первое звено – очень мастеровитые ребята. Нужно сыграть очень плотно с ними, не давать им пространства. Очень хорошее большинство у команды, нужно сыграть дисциплинированно», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.

Поможет ли «Салават Юлаев» «Авангарду» выйти на первое место Востока?
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