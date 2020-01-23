Борисов: число классных вратарей в России будет расти, но заниматься с ними нужно больше

Бывший голкипер «Амура», «Спартака» и «Атланта», а ныне основатель собственной школы вратарей Сергей Борисов объяснил, почему в России за последние годы выросло большое число качественных вратарей.

«Главное, почему у нас появилось столько вратарей, – это то, что на них стали обращать внимание, с ними стали работать. Появились школы вратарей, которые позволяют вратарям готовиться к сезону по своему направлению, получать информацию и обрабатывать её, тем самым заполняя пробелы в технике. Сейчас, занимаясь с маленькими вратарями в своей школе, могу сказать точно, что классных вратарей будет ещё больше, но и заниматься с ними нужно ещё больше. И делать это должны профессионалы, те, кто понимает эту профессию не из интернета и книжек.

Насколько на подготовки наших голкиперов оказали влияние финские тренеры? На мой взгляд, роль финских тренеров велика. Они показали, что значит тренер вратарей, что это больше чем человек, который просто тренирует, это ещё друг и психолог для своих подопечных. Они показали, как нужно выстраивать тренировочный процесс. Вратари – это отдельная профессия и, соответственно, другая подготовка. К сожалению, в КХЛ и сейчас есть тренеры, которые просто занимают эту должность. Они просто выходят на тренировки, чтобы побросать шайбу вратарям для разминки, и на этом его работа заканчивается. Те, кто хотел, очень многое подчерпнули у финнов.

Сейчас в России созданы все условия для развития – это детская школа, ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Перспективные вратари имеют возможность идти по всей этой вертикали, набираться опыта. Если ты молод, но не готов играть в ВХЛ, то пожалуйста, есть отличный чемпионат МХЛ – играй! Если не тянешь уровень КХЛ – ты можешь играть в ВХЛ, получать игровое время и развиваться. Сейчас, правда, чуть-чуть, но главные тренеры стали больше обращать внимание на свои школы», – сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.