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Войнов — о конкуренции в КХЛ: уже нет таких явных лидеров, все команды выравниваются

Войнов — о конкуренции в КХЛ: уже нет таких явных лидеров, все команды выравниваются
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов поделился мнением о росте уровня КХЛ и конкуренции в лиге в нынешнем сезоне.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Привык к игре на уровне КХЛ буквально со второго матча. Я готовился весь год, держал себя в форме. Знал, к чему готовлюсь и что меня ожидает. В тот год, когда не играл, нашёл тренера, который понял мою проблему и поддерживал меня в хорошем физическом состоянии на протяжении всего этого времени.

В КХЛ практически все команды выравниваются. Нет уже таких явных лидеров. Поменялась очковая система, в таблице все идут плотно, друг за другом. Стоит проиграть два матча, и сразу теряешь три-четыре позиции. Я думаю, что это интересно», — приводят слова Войнова «Известия».

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