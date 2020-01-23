Отец Александра Баркова стал тренером «Лады»

Российский тренер Александр Барков присоединился к тренерскому штабу «Лады» и вместе с Владимиром Маленьких будет помогать Владимиру Кречину, информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.



Барков-старший в последние годы работал в Китае в командах «ОЭРДЖИ Юниор», «КРС-ОЭРДЖИ», «Куньлунь РС Юниор». Возглавлял молодёжную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб национальной команды Китая. В КХЛ Александр Эдгардович работал в «Амуре», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».

Свою тренерскую карьеру отец нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова начинал в Финляндии, где работал с юниорской командой «Таппары», а позднее входил в тренерский штаб основной команды. Также в его активе работа с молодёжной сборной Финляндии.