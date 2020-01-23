«Автомобилист» — «Трактор»: Юрзинов изменил состав всех звеньев гостей

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 января, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Челябинский клуб по сравнению с последним матчем изменил сочетания всех троек.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Трямкин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Бодров — Мамкин, Обидин — Литовченко — Плэтт;

Батыршин — Гуркин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Рассейкин.



«Трактор»:



Федотов (Галимов);

Бэйлен — Сергиенко, Гика — Седлак — Томас;

Калинин — Карпухин, Авцин — Карлин — Косов;

Бородкин — Меньшиков, Тридчиков — Бобылев — Основин;

Исаев, Кирпичников, Комаров — Шаров — Зайцев.

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