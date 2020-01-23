«Автомобилист» — «Трактор»: Юрзинов изменил состав всех звеньев гостей

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 января, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Челябинский клуб по сравнению с последним матчем изменил сочетания всех троек.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Трямкин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Бодров — Мамкин, Обидин — Литовченко — Плэтт;
Батыршин — Гуркин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Рассейкин.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Сергиенко, Гика — Седлак — Томас;
Калинин — Карпухин, Авцин — Карлин — Косов;
Бородкин — Меньшиков, Тридчиков — Бобылев — Основин;
Исаев, Кирпичников, Комаров — Шаров — Зайцев.
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