Кравцов: мне не нравится, когда люди меня обсуждают. Стараюсь не читать о себе
Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал, что не чувствует серьёзного давления из-за высоких ожиданий.
«Нет смысла говорить, что именно у меня не получилось во время возвращения в „Трактор“. Сейчас я здесь и делаю всё, что необходимо, стараюсь изо всех сил.
Мне не нравится, когда люди меня обсуждают. У каждого своя жизнь, не нужно давить и пытаться принимать решения за меня. Но я уважаю всех, кто называет меня плохим или хорошим. Я не слишком много читаю о себе, поэтому не чувствую большого давления.
Я больше переживаю о своих товарищах по команде, это хорошие парни, которые пытаются сделать меня лучше. Надеюсь, они тоже считают меня хорошим парнем», — цитирует Кравцова Lohud.
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