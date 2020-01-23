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Кравцов: мне не нравится, когда люди меня обсуждают. Стараюсь не читать о себе

Кравцов: мне не нравится, когда люди меня обсуждают. Стараюсь не читать о себе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал, что не чувствует серьёзного давления из-за высоких ожиданий.

«Нет смысла говорить, что именно у меня не получилось во время возвращения в „Трактор“. Сейчас я здесь и делаю всё, что необходимо, стараюсь изо всех сил.

Мне не нравится, когда люди меня обсуждают. У каждого своя жизнь, не нужно давить и пытаться принимать решения за меня. Но я уважаю всех, кто называет меня плохим или хорошим. Я не слишком много читаю о себе, поэтому не чувствую большого давления.

Я больше переживаю о своих товарищах по команде, это хорошие парни, которые пытаются сделать меня лучше. Надеюсь, они тоже считают меня хорошим парнем», — цитирует Кравцова Lohud.

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