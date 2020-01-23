И. Воробьёв: красивый и размашистый хоккей, что был у «Металлурга» раньше, ушёл в прошлое

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.



«Мы многое наладили в организации. Но, как мы знаем, ждать и догонять — сложнее всего. Суть проблемы в том, что пока мы в чём-то догоняем соперников, что-то исправляем в организации своей игры, у других команд есть фора в пару месяцев. Поэтому в то время, когда мы отлаживаем одни вещи, они уже продвигаются дальше. Конкуренция двигает команды вперёд без остановки, и нам сейчас в ходе чемпионата приходится отыгрывать этот отрыв.



Изменение размеров площадок? Два метра и правда сильно ощущаются. Но тут действительно комплекс из двух составляющих. Это размер площадки и видоизменение хоккея как спорта в принципе. Раньше хоккей считался игрой ошибок, а теперь этот девиз видоизменился на «не сделай свою ошибку». Сейчас все стараются играть очень короткими отрезками, и тут уже кто кого переменяет и перебегает. Ты с шайбой — у тебя нет времени развернуться, нет и доли секунды подумать, а если ты без шайбы — это максимальное «съедание» времени и пространства у соперника. Все постоянно встык, всё очень плотно.



Команда часто сбивается на индивидуальные действия? Всё зависит от того, насколько тебе даёт играть соперник. Красивый и размашистый хоккей, который мы любим и который «Магнитка» показывала раньше, он просто ушёл в прошлое. К сожалению или нет — для себя каждый решает сам. Просто хоккей изменился сам по себе, и теперь это факт», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

Илья Воробьёв является лучшим тренером КХЛ по реализации большинства его командами