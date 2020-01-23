КХЛ обеспокоена ситуацией с коронавирусом. Матчи «Куньлуня» могут быть перенесены из Китая

Континентальная хоккейная лига прокомментировала отмену всех спортивных мероприятий в Китае из-за коронавируса.
«Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу «Куньлунь Ред Стар» осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ.
16 декабря 2019 года лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года.
После получения дополнительных разъяснений по ситуации лига примет решение о месте проведения домашней игры с рижским «Динамо» 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф данный вопрос будет рассмотрен дополнительно», — сообщила пресс-служба лиги «Чемпионату».
Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая достигло 571 человека, 17 умерли.
- 23 января 2020
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