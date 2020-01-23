Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ обеспокоена ситуацией с коронавирусом. Матчи «Куньлуня» могут быть перенесены из Китая

КХЛ обеспокоена ситуацией с коронавирусом. Матчи «Куньлуня» могут быть перенесены из Китая
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига прокомментировала отмену всех спортивных мероприятий в Китае из-за коронавируса.

«Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу «Куньлунь Ред Стар» осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ.

16 декабря 2019 года лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года.

После получения дополнительных разъяснений по ситуации лига примет решение о месте проведения домашней игры с рижским «Динамо» 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф данный вопрос будет рассмотрен дополнительно», — сообщила пресс-служба лиги «Чемпионату».

Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая достигло 571 человека, 17 умерли.

Китайский хоккей – смешон, но скоро на него будут молиться. Там много денег
Только ленивый не пнул «Куньлунь» в начале сезона. Китайский дракон этого не забудет.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020