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«Автомобилист» – «Трактор». Федотов пропустил две шайбы и был заменён на Галимова

«Автомобилист» – «Трактор». Федотов пропустил две шайбы и был заменён на Галимова
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов не доиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом».

Федотов пропустил две шайбы и был заменён по окончании первого периода. В воротах его заменил Станислав Галимов.

Федотов пропустил обе шайбы после точных бросков Брукса Мэйсека. Незадолго до окончания второго периода «Автомобилист» ведёт в счёте — 2:1.

«Автомобилист» занимает четвёртую позицию в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 63 очка в 49 матчах. «Трактор» идёт на 11-й строчке, набрав 45 очков в 51 встрече.

Посмотреть видео голов можно на официальном сайте КХЛ.

Иван Федотов в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ принял участие в 24 матчах, отражая 92,8% бросков и пропустив 43 шайбы. Станислав Галимов в нынешнем сезоне принял участие в 35 встречах в составе «Трактора», отражая 91,9% бросков и пропустив 18 шайб. Галимов выступает в составе челябинского клуба с декабря 2019 года, перейдя в «Трактор» из «Металлурга».

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