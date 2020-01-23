«Автомобилист» – «Трактор». Федотов пропустил две шайбы и был заменён на Галимова

Голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов не доиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом».
Федотов пропустил две шайбы и был заменён по окончании первого периода. В воротах его заменил Станислав Галимов.
Федотов пропустил обе шайбы после точных бросков Брукса Мэйсека. Незадолго до окончания второго периода «Автомобилист» ведёт в счёте — 2:1.
«Автомобилист» занимает четвёртую позицию в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 63 очка в 49 матчах. «Трактор» идёт на 11-й строчке, набрав 45 очков в 51 встрече.
Посмотреть видео голов можно на официальном сайте КХЛ.
Иван Федотов в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ принял участие в 24 матчах, отражая 92,8% бросков и пропустив 43 шайбы. Станислав Галимов в нынешнем сезоне принял участие в 35 встречах в составе «Трактора», отражая 91,9% бросков и пропустив 18 шайб. Галимов выступает в составе челябинского клуба с декабря 2019 года, перейдя в «Трактор» из «Металлурга».
- 23 января 2020
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:45
-
16:23
-
15:41
-
15:27
-
15:09
-
14:45
-
14:17
-
14:02
-
13:40
-
13:05
-
13:00
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:32
-
10:10
-
09:53
-
09:32
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:35
-
08:10