Ассоциация журналистов назвала фаворитов индивидуальных наград НХЛ. Россиян нет в списке

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов назвала фаворитов в борьбе за индивидуальные награды по итогам первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Харт Трофи»:



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Натан Маккиннон («Колорадо»)

3. Давид Пастрняк («Бостон»)



«Норрис Трофи»:



1. Джон Карлсон («Вашингтон»)

2. Роман Йози («Нэшвилл»)

3. Даги Хэмилтон («Каролина»)



«Селке Трофи»:



1. Шон Кутюрье («Филадельфия»)

2. Патрис Бержерон («Бостон»)

3. Райан О`Райлли («Сент-Луис»)



«Колдер Трофи»:



1. Кейл Макар («Колорадо»)

2. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

3. Виктор Олофссон («Баффало»)



«Леди Бинг Трофи»:



1. Натан Маккиннон («Колорадо»)

2. Остон Мэттьюс («Торонто»)

3. Райан О`Райлли («Сент-Луис»)



«Везина Трофи»:



1. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

2. Бен Бишоп («Даллас»)

3. Дарси Кемпер («Аризона»).