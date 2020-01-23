Ассоциация журналистов назвала фаворитов индивидуальных наград НХЛ. Россиян нет в списке

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов назвала фаворитов в борьбе за индивидуальные награды по итогам первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Харт Трофи»:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Давид Пастрняк («Бостон»)
«Норрис Трофи»:
1. Джон Карлсон («Вашингтон»)
2. Роман Йози («Нэшвилл»)
3. Даги Хэмилтон («Каролина»)
«Селке Трофи»:
1. Шон Кутюрье («Филадельфия»)
2. Патрис Бержерон («Бостон»)
3. Райан О`Райлли («Сент-Луис»)
«Колдер Трофи»:
1. Кейл Макар («Колорадо»)
2. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
3. Виктор Олофссон («Баффало»)
«Леди Бинг Трофи»:
1. Натан Маккиннон («Колорадо»)
2. Остон Мэттьюс («Торонто»)
3. Райан О`Райлли («Сент-Луис»)
«Везина Трофи»:
1. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
2. Бен Бишоп («Даллас»)
3. Дарси Кемпер («Аризона»).
- 23 января 2020
-
19:38
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:45
-
16:23
-
15:41
-
15:27
-
15:09
-
14:45
-
14:17
-
14:02
-
13:40
-
13:05
-
13:00
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:32
-
10:10
-
09:53
-
09:32
-
09:14
-
09:04