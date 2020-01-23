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Ассоциация журналистов назвала фаворитов индивидуальных наград НХЛ. Россиян нет в списке

Ассоциация журналистов назвала фаворитов индивидуальных наград НХЛ. Россиян нет в списке
Хоккей / НХЛ 0

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов назвала фаворитов в борьбе за индивидуальные награды по итогам первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Харт Трофи»:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Давид Пастрняк («Бостон»)

«Норрис Трофи»:

1. Джон Карлсон («Вашингтон»)
2. Роман Йози («Нэшвилл»)
3. Даги Хэмилтон («Каролина»)

«Селке Трофи»:

1. Шон Кутюрье («Филадельфия»)
2. Патрис Бержерон («Бостон»)
3. Райан О`Райлли («Сент-Луис»)

«Колдер Трофи»:

1. Кейл Макар («Колорадо»)
2. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
3. Виктор Олофссон («Баффало»)

«Леди Бинг Трофи»:

1. Натан Маккиннон («Колорадо»)
2. Остон Мэттьюс («Торонто»)
3. Райан О`Райлли («Сент-Луис»)

«Везина Трофи»:

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
2. Бен Бишоп («Даллас»)
3. Дарси Кемпер («Аризона»).

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