«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил челябинский «Трактор» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский клуб выиграл третий матч подряд, челябинская команда проиграла третью встречу из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающего Брукса Мэйсека. «Трактор» в перерыве заменил голкипера Ивана Федотова на Станислава Галимова. Во втором периоде челябинскому клубу удалось сократить отставание, гол в актив записал защитник Ник Бэйлен. Точку в концовке встречи поставили Андрей Василевский и Джефф Плэтт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.