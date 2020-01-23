Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»

«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил челябинский «Трактор» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский клуб выиграл третий матч подряд, челябинская команда проиграла третью встречу из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающего Брукса Мэйсека. «Трактор» в перерыве заменил голкипера Ивана Федотова на Станислава Галимова. Во втором периоде челябинскому клубу удалось сократить отставание, гол в актив записал защитник Ник Бэйлен. Точку в концовке встречи поставили Андрей Василевский и Джефф Плэтт.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Мэйсек (Доус, Холланд) – 12:56' (5x5)   2:0 Мэйсек (Холланд) – 19:04' (5x5)   2:1 Бэйлен (Седлак, Гика) – 33:17' (4x4)   3:1 Василевский (Дацюк, Белоусов) – 57:52' (5x5)   4:1 Плэтт (Батыршин) – 58:23' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020