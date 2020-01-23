«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил челябинский «Трактор» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский клуб выиграл третий матч подряд, челябинская команда проиграла третью встречу из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающего Брукса Мэйсека. «Трактор» в перерыве заменил голкипера Ивана Федотова на Станислава Галимова. Во втором периоде челябинскому клубу удалось сократить отставание, гол в актив записал защитник Ник Бэйлен. Точку в концовке встречи поставили Андрей Василевский и Джефф Плэтт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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