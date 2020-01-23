Гусев — о дебютном сезоне в НХЛ: мне в «Амуре» было тяжелее
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев поделился мнением о своём первом сезоне в Национальной хоккейной лиге.
«Если говорить в целом о сборах, то в КХЛ ты готовишься месяц с командой. А в НХЛ ты занимаешься несколько дней с клубом, и сразу же начинаются матчи. Сначала контрольные, потом — официальные. По физике я сильно не качался. Когда забитые мышцы, это влияет на технику. Что больше всего удивило в НХЛ? Знаете, я увидел всё, что ждал. Уже знал раньше, что и как тут будет.
У меня идёт самый тяжёлый в карьере сезон? Я думаю, нет. Мне тяжелее было, когда я выступал за „Амур“ из Хабаровска. Там очень много перелётов, разница во времени. И я тогда только начинал заявлять о себе как хоккеист», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.
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