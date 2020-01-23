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Яруллин забросил четвёртую шайбу в сезоне. Защитник забивает только «Салавату»

Яруллин забросил четвёртую шайбу в сезоне. Защитник забивает только «Салавату»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым». Для защитника гол стал четвёртым в сезоне, любопытно, что Яруллин пока забивает только в ворота «Салавата».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;
Хенкель — Лямкин, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Аверин, Дыняк — Фрэттин — Ли, Марышев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Семёнов — Ларсен, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Кручинин;
Лисовец — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Башкиров.

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