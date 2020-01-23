Яруллин забросил четвёртую шайбу в сезоне. Защитник забивает только «Салавату»

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым». Для защитника гол стал четвёртым в сезоне, любопытно, что Яруллин пока забивает только в ворота «Салавата».
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;
Хенкель — Лямкин, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Аверин, Дыняк — Фрэттин — Ли, Марышев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Семёнов — Ларсен, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Кручинин;
Лисовец — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Башкиров.
- 23 января 2020
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