Яруллин забросил четвёртую шайбу в сезоне. Защитник забивает только «Салавату»

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым». Для защитника гол стал четвёртым в сезоне, любопытно, что Яруллин пока забивает только в ворота «Салавата».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;

Хенкель — Лямкин, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Аверин, Дыняк — Фрэттин — Ли, Марышев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Семёнов — Ларсен, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Кручинин;

Лисовец — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пашнин — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Башкиров.

