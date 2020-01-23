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«Спартак» победил «Северсталь», Фёдоров сделал дубль

«Спартак» победил «Северсталь», Фёдоров сделал дубль
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашнем стадионе победил череповецкую «Северсталь» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб выиграл третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На старте третьего периода подопечным Олега Знарка удался рывок, «Спартак» забил три гола за четыре минуты с небольшим. Две заброшенные шайбы записал на свой счёт нападающий Артём Фёдоров, ещё один точный бросок удался форварду Анселю Галимову. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут удался голкиперу «Спартака» Никите Беспалову.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Фёдоров (Рылов, Вишневский) – 40:57' (5x5)   2:0 Фёдоров – 44:11' (бул)   3:0 Галимов (Виклунд, Кокарев) – 45:16' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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