«Спартак» победил «Северсталь», Фёдоров сделал дубль

Московский «Спартак» на домашнем стадионе победил череповецкую «Северсталь» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб выиграл третий матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На старте третьего периода подопечным Олега Знарка удался рывок, «Спартак» забил три гола за четыре минуты с небольшим. Две заброшенные шайбы записал на свой счёт нападающий Артём Фёдоров, ещё один точный бросок удался форварду Анселю Галимову. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут удался голкиперу «Спартака» Никите Беспалову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.