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Мартемьянов: насчёт работы судей я промолчу

Мартемьянов: насчёт работы судей я промолчу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Трактором» (4:1).

«Очень напряжённый матч, весёлый для болельщиков. «Трактор» изменил свою игру, это было видно. Мы забили быстрые голы, но при этом прозевали одну контратаку. Дальнейшими действиями команды я доволен – мы сыграли на результат и довели матч до победы. Хочу поблагодарить парней за самоотдачу.

Голышев пропустил игру из-за температуры, игру Максима Рассейкина оцениваю положительно – начал неважно, но после замечаний исправился и начал играть как нужно.

Удалялись мы действительно мало, но если посмотреть нашу статистику в сезоне, это не должно удивлять, так что насчёт работы судей я промолчу», — подытожил специалист на пресс-конференции после матча.

«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»
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