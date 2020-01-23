Мартемьянов: насчёт работы судей я промолчу

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Трактором» (4:1).



«Очень напряжённый матч, весёлый для болельщиков. «Трактор» изменил свою игру, это было видно. Мы забили быстрые голы, но при этом прозевали одну контратаку. Дальнейшими действиями команды я доволен – мы сыграли на результат и довели матч до победы. Хочу поблагодарить парней за самоотдачу.



Голышев пропустил игру из-за температуры, игру Максима Рассейкина оцениваю положительно – начал неважно, но после замечаний исправился и начал играть как нужно.



Удалялись мы действительно мало, но если посмотреть нашу статистику в сезоне, это не должно удивлять, так что насчёт работы судей я промолчу», — подытожил специалист на пресс-конференции после матча.

«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»