«Авангард» отыгрался с 0:2, одолев «Сочи»

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил ХК «Сочи» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда гостей открыла счёт на седьмой минуте, гол в свой актив записал нападающий Владислав Калетник. На 26-й минуте подопечные Александра Андриевского упрочили преимущество, шайбу забросил форвард Никита Точицкий. До второго перерыва «Авангард» успел отыграть одну шайбу усилиями защитника Романа Манухова. В середине третьего периода «ястребы» восстановили равновесие в счёте, гол забил нападающий Артём Манукян. Вскоре подопечные Боба Хартли забили ещё дважды, отличились форварды Роб Клинкхаммер и Павел Дедунов. Точку в концовке поставил Сергей Шумаков.