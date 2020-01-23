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«Авангард» отыгрался с 0:2, одолев «Сочи»

«Авангард» отыгрался с 0:2, одолев «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил ХК «Сочи» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда гостей открыла счёт на седьмой минуте, гол в свой актив записал нападающий Владислав Калетник. На 26-й минуте подопечные Александра Андриевского упрочили преимущество, шайбу забросил форвард Никита Точицкий. До второго перерыва «Авангард» успел отыграть одну шайбу усилиями защитника Романа Манухова. В середине третьего периода «ястребы» восстановили равновесие в счёте, гол забил нападающий Артём Манукян. Вскоре подопечные Боба Хартли забили ещё дважды, отличились форварды Роб Клинкхаммер и Павел Дедунов. Точку в концовке поставил Сергей Шумаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Калетник (Лугин) – 06:18' (5x5)   0:2 Точицкий (Мосалёв, Шмелёв) – 25:38' (5x5)   1:2 Манухов (Шумаков, Семёнов) – 33:45' (5x5)   2:2 Манукян (Семёнов) – 49:51' (5x5)   3:2 Дедунов (Франсон, Манухов) – 54:12' (5x5)   4:2 Клинкхаммер (Зернов) – 54:42' (5x5)   5:2 Шумаков (Семёнов, Франсон) – 59:42' (en)
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