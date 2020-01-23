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СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб

СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашнем льду победил казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Клуб из Нур-Султана прервал серию из четырёх побед.

Команда хозяев быстро открыла счёт — на четвёртой минуте отметился форвард Иван Морозов, для которого гол стал дебютным в КХЛ. Второй период получился результативным, соперники на двоих забросили пять шайб. У СКА отличились нападающие Василий Глотов и Василий Подколзин, в составе «Барыса» голы забили форварды Кёртис Валк и оформивший дубль Никита Михайлис. На старте третьего периода СКА вышел вперёд, отличился нападающий Наиль Якупов. Вскоре петербургские «армейцы» упрочили преимущество, гол забил Йори Лехтеря. Затем соперники обменялись голами Корбана Найта и Андрея Кузьменко. На 55-й минуте Якупов оформил дубль, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 4
Барыс
Нур-Султан
1:0 Морозов (Хелльберг, Марченко) – 03:29' (5x5)   1:1 Валк (Михайлис) – 23:59' (5x5)   2:1 Глотов – 25:57' (5x5)   2:2 Михайлис (Охтамаа, Виделль) – 29:04' (5x5)   2:3 Михайлис (Шестаков) – 32:39' (5x5)   3:3 Подколзин (Бенгтссон) – 34:18' (5x5)   4:3 Якупов (Бенгтссон) – 40:14' (5x5)   5:3 Лехтеря (Белов, Ткачёв) – 42:20' (5x5)   5:4 Найт (Маклюков) – 49:03' (5x5)   6:4 Кузьменко (Коскиранта) – 53:41' (5x5)   7:4 Якупов – 54:40' (бул)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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