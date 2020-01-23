СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб

Петербургский СКА на домашнем льду победил казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Клуб из Нур-Султана прервал серию из четырёх побед.



Команда хозяев быстро открыла счёт — на четвёртой минуте отметился форвард Иван Морозов, для которого гол стал дебютным в КХЛ. Второй период получился результативным, соперники на двоих забросили пять шайб. У СКА отличились нападающие Василий Глотов и Василий Подколзин, в составе «Барыса» голы забили форварды Кёртис Валк и оформивший дубль Никита Михайлис. На старте третьего периода СКА вышел вперёд, отличился нападающий Наиль Якупов. Вскоре петербургские «армейцы» упрочили преимущество, гол забил Йори Лехтеря. Затем соперники обменялись голами Корбана Найта и Андрея Кузьменко. На 55-й минуте Якупов оформил дубль, установив окончательный счёт.

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