Пелино: КХЛ — сложная лига. «Локомотив» заслужил лучшего результата

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3).
«Поздравляю ЦСКА с хорошей победой. Считаю, что мы заслужили сегодня лучшего результата. Мне многое сегодня нравилось в нашей игре. Думаю, встреча могла закончиться в пользу любой команды.
С первым голом «армейцам» повезло, но это гол, и он был засчитан. Игроки ЦСКА показали, почему они обладатели Кубка Гагарина. Сорокин здорово сыграл, думаю, это один из его лучших матчей. Он сделал сегодня много хороших сейвов и придал уверенности своей команде. Если бы Каюмов забил во втором периоде, была бы совсем другая история.
Сегодня наши защитники намного лучше начинали атаки. Нам удавалось хорошо создавать давление и атаковать на скорости. Я бы хотел, чтобы у нас было более успешное большинство, но мы сегодня играли против ЦСКА, который славится своей игрой в меньшинстве. Если мы исправим некоторые недочёты, то будем очень хорошей командой.
КХЛ — сложная лига. У нас четыре поражения подряд, и мы не набрали очков в последних двух играх. То, что мы не можем забить, препятствие, с которым мы должны справиться», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 23 января 2020
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