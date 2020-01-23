И. Никитин: Телегин прооперирован, остальные будут тренироваться в общей группе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Локомотивом» (3:0).
«Думаю, равная игра была. С первым голом нам повезло, потом на последних минутах забили ещё. Спецбригады сегодня, конечно, имели большое значение, ну а голы в пустые ворота часто встречаются. В целом сегодня я доволен победой.
Иван Телегин прооперирован, будет восстанавливаться. Все остальные уже через день будут тренироваться в общей группе», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до концовки второго периода. На 40-й минуте счёт открыл нападающий «армейского» клуба Максим Шалунов. В концовке третьего периода точку во встрече поставили форварды ЦСКА Антон Слепышев и оформивший дубль Шалунов. Сухой матч провёл голкипер московского клуба Илья Сорокин.
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