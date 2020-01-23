Крикунов – о Чайковски: полтора года в «Автомобилисте», полтора – в «Динамо». Не поддаётся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Витязем» (3:1).



«Нам сегодня некуда было отступать. Утром катались в одном составе, перед матчем пришлось всё перекроить, всё переделать. Яшкин не смог принять участие в матче. Не было никакого взаимопонимания – ни в тройках, ни в пятёрках. Тяжело было. Хорошо, что выиграли матч. Ребята – молодцы. Они сделали всё, что могли. В сегодняшнем матче был важен результат. Бочаров сыграл хорошо. Спасибо тем болельщикам, кто сегодня пришёл поддержать нас.



Как лимитировать количество глупостей от Чайковски? Полтора года в «Автомобилисте», почти полтора года – здесь. Не поддаётся. Три года… Одно и то же.



Пулккинен ещё утром катался в звене Шипачёва. Пришлось всё переделывать. Думаю, что в следующем матче выйдет часть игроков. По крайней мере болеющие – Петерссон, Муранов. У Яшкина нехорошая травма. Будем надеяться, что ему будет лучше. Возможно, сыграет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.