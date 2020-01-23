Кравец: перед «Витязем» стоит задача не попасть в первом раунде на СКА и ЦСКА

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:3).
«Сегодня можно сказать так – играли хорошо, а результата нет. Мало играть хорошо и выполнять задание, нужно ещё и забивать. Из стольких шансов в большинстве хотя бы один гол нужно забивать. Это наша беда на протяжении всего сезона. А так, в целом, старались, бились. В конце у молодого защитника не хватило опыта. Он отбросился от шайбы, она залетела в ворота. Совершенно не нужный гол. Я считаю, что на ничью мы наиграли. Впереди стыковые матчи, надо дальше готовиться, а не расстраиваться.
«Витязь» вообще не может ничего расслабить. Мы даже не думаем о том, что «Сочи» проиграет все свои матчи. Нам самим надо выигрывать. Мы хотим подняться выше. Естественно, стоит такая задача, что бы в первом раунде не попасть на СКА и ЦСКА. Будем бороться за более высокое место. Увидим, как всё пройдёт», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 января 2020
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:07
-
20:52
-
20:42
-
20:05
-
19:38
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:18