Кравец: перед «Витязем» стоит задача не попасть в первом раунде на СКА и ЦСКА

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:3).



«Сегодня можно сказать так – играли хорошо, а результата нет. Мало играть хорошо и выполнять задание, нужно ещё и забивать. Из стольких шансов в большинстве хотя бы один гол нужно забивать. Это наша беда на протяжении всего сезона. А так, в целом, старались, бились. В конце у молодого защитника не хватило опыта. Он отбросился от шайбы, она залетела в ворота. Совершенно не нужный гол. Я считаю, что на ничью мы наиграли. Впереди стыковые матчи, надо дальше готовиться, а не расстраиваться.



«Витязь» вообще не может ничего расслабить. Мы даже не думаем о том, что «Сочи» проиграет все свои матчи. Нам самим надо выигрывать. Мы хотим подняться выше. Естественно, стоит такая задача, что бы в первом раунде не попасть на СКА и ЦСКА. Будем бороться за более высокое место. Увидим, как всё пройдёт», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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