Хелльберг: бывают красивые победы, бывают сумасшедшие. Сегодня второй случай
Голкипер петербургского СКА Магнус Хелльберг подвёл итоги матча с «Барысом» (7:4).
«Просто сумасшедший матч. Много борьбы. Мы играли неплохо, но в некоторых моментах могли быть и получше. Перед третьим периодом мы передохнули, сфокусировались на игровом плане и смогли выиграть матч. Я счастлив, что мы смогли победить сегодня. Нам ещё есть что улучшать, но в целом это хорошая победа.
Что конкретно улучшать? Мы должны быстрее передавать шайбу друг другу, помогать партнёрам. Должны быть быстрее. Мы посмотрим видео и внесём изменения. Так или иначе, матч мы выиграли. Бывают красивые победы, бывают немного сумасшедшие. Сегодня второй случай», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб
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