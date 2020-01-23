Хелльберг: бывают красивые победы, бывают сумасшедшие. Сегодня второй случай

Голкипер петербургского СКА Магнус Хелльберг подвёл итоги матча с «Барысом» (7:4).



«Просто сумасшедший матч. Много борьбы. Мы играли неплохо, но в некоторых моментах могли быть и получше. Перед третьим периодом мы передохнули, сфокусировались на игровом плане и смогли выиграть матч. Я счастлив, что мы смогли победить сегодня. Нам ещё есть что улучшать, но в целом это хорошая победа.



Что конкретно улучшать? Мы должны быстрее передавать шайбу друг другу, помогать партнёрам. Должны быть быстрее. Мы посмотрим видео и внесём изменения. Так или иначе, матч мы выиграли. Бывают красивые победы, бывают немного сумасшедшие. Сегодня второй случай», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб